لدفاعهم عن ترامب.. نائب جمهوري يتهم أعضاء في حزبه بالنفاق

اتهم عضو مجلس النواب الأميركي آدم كينزيغر أعضاء من حزبه الجمهوري "بالنفاق"؛ لدفاعهم عن طريقة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية، وقال النائب إن الأمن القومي الأميركي "لم يكن قريبا إلى قلب ترامب".

وكينزيغر أحد جمهوريين اثنين شاركا في تحقيق الكونغرس بهجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي انهزم فيها ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وجاء اقتحام الكونغرس عقب ترديد ترامب اتهامات بوقوع تزوير واسع النطاق للانتخابات لفائدة بايدن، وهي اتهامات رفضها القضاء الأميركي بمختلف مستوياته عندما رفع ترامب دعاوى كثيرة للطعن في نتائجها في عدد من الولايات.

وقال كينزيغر -خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" (NBC) الأميركية – إن "أعضاء في حزبي أمضوا سنوات يهتفون احبسوها (في إشارة إلى هيلاري كلينتون، بسبب رسائل بريد إلكتروني عندما كانت في منصب وزيرة الخارجية).. هبّوا الآن للدفاع عن رجل (في إشارة إلى ترامب) من الواضح تماما أن الأمن القومي للولايات المتحدة لم يكن قريبا إلى قلبه.. هذا نفاق".

تفتيش منزل ترامب

وكانت وزارة العدل الأميركية نشرت الجمعة الماضي صيغة من إفادة منقحة ساعدتها في الحصول على إذن قضائي بتفتيش منزل ترامب بولاية فلوريدا في 8 أغسطس/آب الحالي.

وكشفت الإفادة أن سلطات إنفاذ القانون تحقق في نشاط جنائي محتمل شمل عرقلة سير العدالة بعد العثور في مسكن ترامب على وثائق سرية، أخذها عندما غادر البيت الأبيض في يوم تنصيب بايدن. ويقول ترامب إنه لم يرتكب خطأ، وإنه يتعرض لهجوم سياسي، منتقدا تفتيش منزله.

ووبخ ترامب وكثير من الجمهوريين على مدى سنوات هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة ومنافسة ترامب على منصب الرئاسة عام 2016، لاستخدامها بريدا إلكترونيا خاصا في اتصالات رسمية احتوى بعضها على معلومات سرية.

وقاد الرئيس الأميركي السابق تجمعات سياسية ردد خلالها أنصاره هتافات مناهضة لهيلاري كلينتون، منها عبارة "احبسوها".