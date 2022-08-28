على خلفية الحرب في أوكرانيا.. توجه أوروبي لتعليق اتفاقية التأشيرات مع روسيا

قالت وكالة رويترز اليوم الأحد إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدرسون تعليق العمل باتفاقية تسهيل إصدار التأشيرات مع روسيا.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي في 30 أغسطس/آب الجاري مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس لدخول الاتحاد الأوروبي.

وظهرت دعوات متزايدة في الفترة الأخيرة في عدد من الدول الغربية لوقف إصدار التأشيرات ومنع دخول الروس إلى أوروبا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن وزير الخارجية دميترو كوليبا سيتوجه إلى السويد غدا الاثنين، تليها رحلة إلى جمهورية التشيك بعد غد الثلاثاء، في إطار جهود كييف لتعزيز الدعم الدولي لأوكرانيا والضغط من أجل فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وفي براغ، سيحضر كوليبا اجتماعا غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ستتم فيه مناقشة فرض عقوبات جديدة على موسكو، وحظر منح تأشيرات على مستوى الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا إلى فرض مثل هذا الحظر في وقت سابق من أغسطس/آب الحالي، لكنه لم يجد الدعم لاقتراحه سوى من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا، وجميعها دول لها حدود مشتركة مع روسيا.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم هذا الإجراء لتقليل عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين الروس بعد دعوات من بعض الدول لمنع إصدار تأشيرات لهم.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ، يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم تأشيرات إنسانية إلى "المعارضة" الروسية، وكذلك تشجيع رحيل الطلاب والعلماء من روسيا.

وبالإضافة إلى ذلك تعتقد الوكالة أن الحظر التام على التأشيرات على أساس الجنسية إجراء خاطئ، لأنه سيعتبر "عقابا جماعيا".

وفي وقت سابق، أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل من دول الاتحاد على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.

في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الروسية فكرة وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس بأنها "شوفينية".

وتقدم هذه الاتفاقية التي وقّعت عام 2007 تسهيلات للمواطنين الروس الراغبين في دخول دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت دول مثل التشيك وبولندا قد أوقفت منح تأشيرات الدخول للروس بعد قرار روسيا شن الحرب على أوكرانيا.