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عاجل| جون كيربي: قدمنا ردنا ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية لأنه سيصعب حل أي مشكلة في المنطقة حال حصول إيران على سلاح نووي

28/8/2022-|آخر تحديث: 28/8/202206:18 PM (مكة المكرمة)

منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي:

  • قدمنا ردنا ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية لأنه سيصعب حل أي مشكلة في المنطقة حال حصول إيران على سلاح نووي
  • بايدن لا يزال يعتقد أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي هما أفضل حل وسنواصل العمل من أجل ذلك

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:

  • مفاوضات الاتفاق النووي تمضي قدما ضمن مسار إيجابي
  •  القضايا المتبقية تتعلق برفع العقوبات وهي قليلة لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية
  • نأمل أن تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخذ القرار السياسي بما يضمن مصالحنا ومطالبنا المشروعة
  • طهران ستلتزم باتفاق يضمن مصالحها الأساسية ولن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات
المصدر : الجزيرة