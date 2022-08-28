عاجل| جون كيربي: قدمنا ردنا ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية لأنه سيصعب حل أي مشكلة في المنطقة حال حصول إيران على سلاح نووي
28/8/2022-|آخر تحديث: 28/8/202206:18 PM (مكة المكرمة)
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي:
- قدمنا ردنا ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية لأنه سيصعب حل أي مشكلة في المنطقة حال حصول إيران على سلاح نووي
- بايدن لا يزال يعتقد أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي هما أفضل حل وسنواصل العمل من أجل ذلك
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:
- مفاوضات الاتفاق النووي تمضي قدما ضمن مسار إيجابي
- القضايا المتبقية تتعلق برفع العقوبات وهي قليلة لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية
- نأمل أن تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخذ القرار السياسي بما يضمن مصالحنا ومطالبنا المشروعة
- طهران ستلتزم باتفاق يضمن مصالحها الأساسية ولن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات
المصدر : الجزيرة