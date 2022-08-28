بعد تخليها عن مقاتلاتها الروسية.. دولة أوروبية تعهد لجارتيها بحماية أجوائها

أعلنت سلوفاكيا أمس السبت أن بولندا وجمهورية التشيك المجاورتين سوف تقومان بحماية مجالها الجوي، وذلك بالتزامن مع وقف الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي تحليق طائراتها الميغ-29 الروسية، ريثما تستعيض عنها بطائرات أميركية جديدة.

ووقّع وزير الدفاع السلوفاكي "ياروسلاف ناد" ونظيرته التشيكية يانا تشيرنوشوفا ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاتشاك اتفاقا بهذا الشأن.

وقالت مارتينا كوفال كاكاتشيكوفا المتحدثة باسم وزارة الدفاع السلوفاكية في بيان إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، عندما يتم وقف تشغيل الطائرات السلوفاكية المقاتلة من طراز ميغ-29.

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أنها ستعمد إلى وقف تحليق طائرات الميغ لأن صيانتها أصبحت مكلفة للغاية، مشيرة إلى أن الفنيين الروس سيغادرون بشكل تدريجي.

وفي أبريل/نيسان الماضي صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر أن بلاده قد ترسل طائرات ميغ-29 إلى أوكرانيا، دون أن يعطي تفاصيل أكثر.

لكن وزير الدفاع السلوفاكي نفى منتصف أغسطس/آب الجاري تقارير عن تسليم سلوفاكيا طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، قائلا إن بلاده تدرس حاليا ما ستفعله، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.

وستحمي جمهورية التشيك وبولندا الأجواء السلوفاكية إلى حين الانتهاء من الاستعاضة عن طائرات الميغ الروسية بمقاتلات أميركية جديدة من طراز إف-16، حيث من المقرر أن يتم التسليم خلال عام 2024.