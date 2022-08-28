جماعة تشادية متمردة تعلن قتل 10 جنود والحكومة تنفي

أعلنت جماعة متمردة في تشاد أنها قتلت 10 جنود شمال البلاد، وهو ما نفته الحكومة ووصفت تلك الادعاءات بـ"الكاذبة".

وقالت جماعة "مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية" في بيان إن الجيش التشادي هاجم قواتها في منطقة تيبيستي الشمالية المتاخمة للنيجر وليبيا. وأضاف البيان أن مقاتلي الجماعة تمكنوا من قتل 10 جنود وأسر 8 آخرين أمس السبت.

وردا على بيان الجماعة المتمردة قال المتحدث باسم الحكومة التشادية عبد الرحمن كلام الله إنه على الرغم من دخول نحو 20 عربة تابعة للجماعة المتمردة البلاد الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يسجل حصول أي "مناوشات" مع القوات الحكومية.

وأشار المتحدث إلى أن القوات الحكومية كانت تراقب "هذه الأرتال بالطائرات وقد غادرت الأراضي التشادية قبل أيام"، واصفا بيان الجماعة بأنه "أخبار كاذبة".

يشار إلى أن مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية كان من بين الجماعات المتمردة التي رفضت المشاركة في الحوار الوطني لاستعادة الحكم المدني كما لم توقع الجماعة على اتفاق السلام الذي تم بالدوحة في الثامن من أغسطس/آب الجاري.

ومنذ استقلال تشاد عن فرنسا عام 1960 شهدت منطقة تيبيستي ظهور العديد من حركات التمرد، وبعد اكتشاف مناجم الذهب فيها عام 2012 تدفق للمنطقة آلاف المنقبين إضافة إلى جماعات متمردة من تشاد والسودان المجاور تسعى للسيطرة على مناجم ذهب هناك لتمويل عملياتها المسلحة.

وتشكل مجلس القيادة العسكرية عام 2016 بعد حدوث انقسام داخل جماعة جبهة التغيير والتوافق "فاكت" المتمردة.

وتقف "فاكت" وراء الهجوم الذي أدى إلى مقتل الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي عام 2021، قبل أن يخلفه نجله الجنرال محمد إدريس ديبي على رأس إدارة انتقالية.

وكان ديبي الابن قد أطلق الأسبوع الماضي حوارا وطنيا من أجل استعادة الحكم المدني عبر الانتخابات في غضون 18 شهرا.

كما انسحبت الجماعة في أبريل/نيسان الماضي من محادثات السلام التي عقدت في قطر بين المجلس العسكري الحاكم وعشرات الجماعات المتمردة، مشيرة إلى أن السلطات لديها "أجندة سرية" لزعزعة جهود السلام، وفق تعبيرها.