محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال بسام السعدي والأسرى الفلسطينيون يصعدون احتجاجاتهم

أفاد مراسل الجزيرة بأن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قررت اليوم الأحد تأجيل قرارها في قضية الأسير الفلسطيني الشيخ بسام السعدي إلى الأربعاء المقبل، في حين قرر الأسرى الفلسطينيون تصعيد احتجاجاتهم ضد إدارة السجون الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) -في بيان مقتضب- إن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية مددت اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي حتى 31 أغسطس/آب الجاري.

ومطلع هذا الشهر، اعتقل الجيش الإسرائيلي السعدي (61 عاما) خلال عملية اقتحام واسعة نفذها في مخيم جنين (شمالي الضفة الغربية المحتلة) ومدد اعتقاله عدة مرات.

وورد اسم السعدي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المبرم في وقت سابق من الشهر الجاري، الذي أنهى 3 أيام من التصعيد الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الإسلامي.

وآنذاك، كشف المتحدث باسم حركة الجهاد داود شهاب للأناضول عن أن الاتفاق مع إسرائيل على وقف إطلاق النار تم بوساطة مصرية بعد أن وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيرين خليل عواودة وبسام السعدي.

وفي سياق متصل، بدأ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد تنفيذ خطوة حل الهيئات التنظيمية؛ في محاولة منهم للضغط على إدارة السجون لتحقيق مطالبهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة السجون ستكون مجبرة منذ اليوم على مواجهة الأسرى أفرادا وليس في تنظيمات، بوصف ذلك جزءا من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى أخيرا رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من التفاهمات التي تمت في مارس/آذار الماضي.

وبحسب نادي الأسير، فإن هذه الخطوات ستنتهي بإضراب عن الطعام أوائل الشهر المقبل بمشاركة ألف أسير إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم.