الكويت تحدد موعد انتخابات مجلس الأمة الجديد

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأحد، بصدور مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في 29 سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح قد أصدر مرسوما مطلع الشهر الجاري بحل مجلس الأمة، واستند المرسوم إلى المادة 107 من الدستور وإلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 القاضي بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وأشار إلى أن حل البرلمان يأتي "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر".

ولفت المرسوم إلى أنه نظرا لوجود "ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".