أنباء عن مقتل الأوكرانية المتهمة باغتيال داريا ابنة ألكسندر دوغين والنمسا تمتنع عن التأكيد

ذكرت صحيفة نمساوية أن ناتاليا فوفك -الأوكرانية التي تتهمها موسكو بقتل دارْيا ابنة المفكر الروسي ألكسندر دوغين- قُتلت في النمسا، لكن وزارة الداخلية النمساوية امتنعت عن تأكيد الخبر.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزارة الداخلية النمساوية الأحد قولها "لا يمكن تأكيد ما ورد في التقرير، أو تأكيد صحة هذه المعلومات".

وكانت صحيفة "إكسبريس" النمساوية قد نشرت تقريرا جاء فيه أن الأوكرانية ناتاليا فوفك (43 عاما) عُثر عليها مقتولة في شقة مستأجرة، بعد تعرّضها للطعن 17 مرة في جسدها.

وأضافت الصحيفة أن القاتل المجهول ترك قطعة من الورق في يد القتيلة، كما نشرت صورة غير واضحة لجثة امرأة.

ونشرت وكالة الأمن الفدرالي الروسي قبل أسبوع مقطع فيديو للأوكرانية ناتاليا فوفك، بعدما اتُهمت في قضية قتل الصحفية داريا دوغين.

وذكر الجهاز الروسي أن المتهمة وصلت إلى روسيا رفقة ابنتها في 23 يوليو/تموز الماضي، على متن سيارة تحمل أرقام جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، ثم غادرت على الفور إلى إستونيا على متن سيارة تحمل أرقاما أوكرانية.

وأشار جهاز أمن الدولة الروسي إلى أن منفذة عملية الاغتيال كانت تستأجر مع ابنتها شقة في ضواحي موسكو، في المبنى السكني نفسه الذي كانت تعيش فيه داريا، بهدف جمع المعلومات عنها.

وكانت داريا لقيت حتفها بعد مغادرتها فعالية شعبية بالقرب من موسكو في 20 من الشهر الحالي، وقال أحد منظمي هذه الفعالية إن والدها كان من المفترض أن يستقل السيارة التي انفجرت.

وعملت داريا دوغين سكرتيرة صحفية لوالدها، وهو قومي ومن أبرز المنظّرين لأيديولوجية الكرملين الذين تنبؤوا بانتهاء عصر الليبرالية الغربية، ويُطلق عليه في الإعلام لقب عقل الرئيس فلاديمير بوتين.