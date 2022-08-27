"صورة أخيرة قبل ما نموت".. مقتل ممثل كوميدي ليبي باشتباكات طرابلس

أفادت مصادر صحية ليبية أن الاشتباكات في طرابلس اليوم السبت أسفرت عن مقتل الممثل الكوميدي الشاب مصطفى بركة.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، قوله إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل الممثل الكوميدي الليبي مصطفى بركة، وإصابة امرأة.

كما نقلت وسائل إعلامية محلية أن بركة لقي مصرعه برصاصة طائشة خلال تصويره للاشتباكات المتواصلة منذ فجر اليوم بين قوتين تابعتين لكل من المجلس الرئاسي ورئاسة أركان الجيش.

وأشارت الوسائل إلى أن بركة قتل بعد تصويره لمقطع فيديو قال فيه "صورة أخيرة قبل ما نموت".

ولم يتسن التأكد مما ذكرته المصادر من مصدر مستقل.

ولفتت الأناضول، أن الاشتباكات جرت في عدة مناطق بالعاصمة بين مجموعة تابعة "للواء 777" (رئاسة الأركان)، وأخرى تابعة لجهاز دعم الاستقرار (المجلس الرئاسي).

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر طبي قوله إن اشتباكات اليوم أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وعدد من الجرحى، بعضهم في حالة حرجة.

كما قال عميد بلدية العاصمة الليبية إن الاشتباكات ما تزال مستمرة حتى اللحظة، مشيرا إلى أن الوضع "مأساوي" في مناطق عدة بطرابلس.

كما أعلنت رئاسة جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات بسبب الاشتباكات.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي إنهم يتلقون بلاغات عديدة لعائلات محاصرة داخل مناطق الاشتباكات في طرابلس، موضحا أنهم يتوقعون وجود عشرات الإصابات في تلك المناطق.