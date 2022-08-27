مع تتابع زيارات المسؤولين الأميركيين.. تايوان تراقب التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 21 طائرة و5 سفن صينية حول تايوان اليوم السبت، إذ تواصل بكين تدريباتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، وذلك مع تتابع زيارات النواب والمسؤولين الأميركيين.

وذكرت الوزارة أنه لم تعبر أي طائرة صينية الخط الفاصل لمضيق تايوان، الذي يعد بمثابة حدود غير رسمية بين الجانبين.

وتعدّ بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد أن الجزيرة ستعود إلى سيادتها يوما ما، وبالقوة إن لزم الأمر.

وبلغ التوتر ذروته في مضيق تايوان في أعقاب زيارة قامت بها مطلع أغسطس/آب الجاري إلى تايبيه رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، مما أثار غضب بكين، التي أطلقت إثر ذلك أكبر تدريبات عسكرية لها في محيط الجزيرة.

وبعد زيارة بيلوسي، تبعها عدد من أعضاء الكونغرس، وكان آخرهم النائبة مارشا بلاكبيرن التي وصلت إلى تايبيه الخميس الماضي.

وقالت رئيسة تايوان تساي إنغ ون أمس الجمعة إن زيارات المسؤولين الأميركيين عززت تصميم الجزيرة على الدفاع عن نفسها.