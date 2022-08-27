ماكرون يختتم زيارته للجزائر بإعلانٍ من أجل "شراكة متجددة"

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت مدينة وهران (غربي البلاد)، قبل أن يعود إلى العاصمة الجزائرية في اليوم الأخير من زيارة للجزائر استغرقت 3 أيام.

ووقع الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت إعلانا من أجل "شراكة متجددة"، وقال الرئيس الجزائري -خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الإعلان في قاعة التشريفات بمطار هواري بومدين- "إن الزيارة الناجحة أتاحت تقاربا لم يكن ممكنا لولا شخصية الرئيس ماكرون"، كما "اتفقنا على مستقبل يهم الطرفين".

وينص إعلان الجزائر من أجل "شراكة متجددة" على رغبة البلدين في "افتتاح حقبة جديدة"، وتبني "مقاربة ملموسة وبنّاءة تركز على المشاريع المستقبلية والشباب".

كما جاء فيه أن "الشراكة المميزة الجديدة" باتت "مطلبا يمليه تصاعد التقلبات وتفاقم التوترات الإقليمية والدولية".

وورد فيه أيضا أنه "يوفر إطارا لوضع رؤية مشتركة وتنسيق وثيق لمواجهة التحديات العالمية الجديدة (الأزمات العالمية والإقليمية وتغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والثورة الرقمية والصحة)".

وستنشئ باريس والجزائر "مجلسا أعلى للتعاون" على مستوى الرئيسين من أجل "تعزيز مشاوراتهما السياسية".

وكان ماكرون نفى أن تكون فرنسا قد جاءت "لتتسول" الغاز من الجزائر، كما جاء في بعض التعليقات الإعلامية، لأن "فرنسا تعتمد بنسبة قليلة على الغاز في احتياجاتها من الطاقة، أي نحو 20%، وفي المجموع تمثل الجزائر ما بين 8 و9% منها".

وأضاف "لسنا في وضع حيث يمكن للغاز الجزائري أن يغير المعطيات"، مشيرا إلى أن فرنسا "ضمنت احتياجاتها" لفصل الشتاء و"المخزونات في حدود 90%".

كما أعلنت الجزائر زيادة شحناتها من الغاز إلى إيطاليا التي أصبحت المورد الأول لها قبل روسيا، بعد حرب أوكرانيا.

وتعد الجزائر أول مصدّر للغاز في أفريقيا، وتمد أوروبا بنحو 11% من احتياجاتها.

وزادت أهمية العلاقات مع الجزائر بالنسبة لفرنسا؛ إذ إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة الطلب الأوروبي على غاز شمال أفريقيا، وبسبب الهجرة المتزايدة عبر البحر المتوسط. بينما تسعى الجزائر للاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة لجذب الاستثمار الأوروبي.

ويرافق ماكرون -في زيارته الثانية إلى الجزائر خلال 5 سنوات- وفد مكون من 90 شخصية، بينهم وزراء ورجال أعمال ومثقفون مختصون في تاريخ البلدين.

ويقول محيط الرئيس الفرنسي إنها زيارة موجهة للشباب، وتهدف إلى تجاوز القطيعة والتوتر اللذين سادا بين البلدين منذ نحو سنة بسبب قضايا خلافية بين البلدين، مثل ملف الذاكرة المرتبط بفترة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، وغيرها.