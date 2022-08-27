لحل الأزمة في العراق.. الصدر يقترح استبعاد جميع الأحزاب من تشكيل الحكومة

اقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم السبت أن تتخلى "جميع الأحزاب" عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.

واعتبر الصدر مطلبه السابق بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أقل أهمية حاليا وأضاف مطلبا جديدا، في تحول واضح بموقفه.

وقال الوزير الصدري صالح محمد العراقي في تغريدة نقلا عن زعيم التيار إن "هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن "الأهم عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت في العملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا، بما فيها التيار الصدري".

pic.twitter.com/UWqNIqqUQL — وزير القائد – صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) August 27, 2022

وأضاف "أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك"، مشيرا إلى أنه "إذا لم يتحقق ذلك فلا مجال للإصلاح".

من جهته، قال النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي إن "تغريدة زعيم التيار الصدري تحتاج إلى جلسات حوارية وإيضاح".

ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط.

ويملك الصدر -الذي يتمتع بنفوذ كبير ويصعب التنبؤ بخطواته- القدرة على إخراج العراق من المأزق الذي غرق فيه منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، إذ لا يزال منذ ذلك الحين بلا رئيس وزراء جديد ولا حكومة.

ويرفع الصدر منذ بدء الأزمة شعارات، أهمها محاربة الفساد، ولا يشارك حزبه في الحكومة الحالية، لكنه يتمتع بنفوذ في بعض الوزارات على مدى السنوات الماضية.

وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري أطلق رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي "حوارا وطنيا" لمحاولة إخراج العراق من المأزق، لكن ممثلي التيار الصدري وزعيمهم قاطعوا هذه المبادرة، واعتبروا أنها لم "تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع".