أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

شاهد.. لحظة تمزق غطاء محرك طائرة أميركية تحمل 176 راكبا

Norse Atlantic to start Europe-U.S. flights in June
طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الأميركية رابضة بالمطار (رويترز)
27/8/2022-|آخر تحديث: 27/8/202210:58 AM (مكة المكرمة)

وثق مسافرون انفصال غطاء محرك طائرة أثناء عملية الإقلاع من مطار "سياتل تاكوما" بواشنطن، مما دفع الطائرة إلى العودة للمطار والهبوط اضطراريا للتعامل مع الحادث.

ووقعت الحادثة في جسم إحدى الطائرات التابعة لشركة "ألاسكا آير لاينز" وهي من طراز "بوينغ 737″، والتقط أحد الركاب الفيديو بينما كانت الطائرة تُقلع من المطار.

 

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في سان دييغو بكاليفورنيا، وكانت تقل 176 راكبا و6 من أفراد الطاقم حين أقلعت من سياتل صباح الاثنين الماضي.

وحسب تصريحات الشركة لصحف محلية، فإن الطاقم تلقى بلاغا عن اهتزاز بالجانب الخلفي الأيسر من الطائرة وهو ما اضطرهم إلى الهبوط الاضطراري.

وقالت الشركة "يتمتع الطياران اللذان قاما بتشغيل الرحلة بأكثر من 32 عاما من الخبرة المشتركة في الطيران، لقد تعاملوا مع الحادث بمهنية هائلة، كما نقدر بشدة صبر ضيوفنا خلال الحادث".

واستطاعت الطائرة الهبوط بنجاح، ولم تسجل أي إصابة بين الطاقم أو الركاب، بينما يخضع الحادث حاليا للتحقيق من قبل شركة الطيران.

المصدر : وكالة سند