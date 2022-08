شاهد.. لحظة تمزق غطاء محرك طائرة أميركية تحمل 176 راكبا

وثق مسافرون انفصال غطاء محرك طائرة أثناء عملية الإقلاع من مطار "سياتل تاكوما" بواشنطن، مما دفع الطائرة إلى العودة للمطار والهبوط اضطراريا للتعامل مع الحادث.

ووقعت الحادثة في جسم إحدى الطائرات التابعة لشركة "ألاسكا آير لاينز" وهي من طراز "بوينغ 737″، والتقط أحد الركاب الفيديو بينما كانت الطائرة تُقلع من المطار.

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في سان دييغو بكاليفورنيا، وكانت تقل 176 راكبا و6 من أفراد الطاقم حين أقلعت من سياتل صباح الاثنين الماضي.

وحسب تصريحات الشركة لصحف محلية، فإن الطاقم تلقى بلاغا عن اهتزاز بالجانب الخلفي الأيسر من الطائرة وهو ما اضطرهم إلى الهبوط الاضطراري.

