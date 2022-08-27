شاهد.. لحظة تمزق غطاء محرك طائرة أميركية تحمل 176 راكبا

وثق مسافرون انفصال غطاء محرك طائرة أثناء عملية الإقلاع من مطار "سياتل تاكوما" بواشنطن، مما دفع الطائرة إلى العودة للمطار والهبوط اضطراريا للتعامل مع الحادث.

ووقعت الحادثة في جسم إحدى الطائرات التابعة لشركة "ألاسكا آير لاينز" وهي من طراز "بوينغ 737″، والتقط أحد الركاب الفيديو بينما كانت الطائرة تُقلع من المطار.

En un vuelo de #AlaskaAirlines desde #Seattle a #SanDiego, el pasado 22 de agosto, pasajeros grabaron desde sus ventanas como el fan cowls del motor #1 del #Boeing 737-900ER se desprendía. La aeronave aterrizó en Seattle con todos los pasajeros ilesos. pic.twitter.com/YRqrs4cUVf — Aviación Guayaquil (@AviacionGYE) August 23, 2022

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في سان دييغو بكاليفورنيا، وكانت تقل 176 راكبا و6 من أفراد الطاقم حين أقلعت من سياتل صباح الاثنين الماضي.

وحسب تصريحات الشركة لصحف محلية، فإن الطاقم تلقى بلاغا عن اهتزاز بالجانب الخلفي الأيسر من الطائرة وهو ما اضطرهم إلى الهبوط الاضطراري.

An "unusual vibration" on a busy Alaska Airlines flight ended with a jet engine cover ripping off during an emergency landing at Seattle-Tacoma International Airport. #9News MORE: https://t.co/9yQvRWxFdt pic.twitter.com/BMBrAuGl5h — 9News Sydney (@9NewsSyd) August 24, 2022

وقالت الشركة "يتمتع الطياران اللذان قاما بتشغيل الرحلة بأكثر من 32 عاما من الخبرة المشتركة في الطيران، لقد تعاملوا مع الحادث بمهنية هائلة، كما نقدر بشدة صبر ضيوفنا خلال الحادث".

واستطاعت الطائرة الهبوط بنجاح، ولم تسجل أي إصابة بين الطاقم أو الركاب، بينما يخضع الحادث حاليا للتحقيق من قبل شركة الطيران.