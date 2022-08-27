سوريا.. الأسد يأمر بتسريح فئات من الضباط والمجندين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد -بصفته القائد العام لقوات النظام السوري- أمرا إداريا بتسريح فئات من الضباط والأفراد، فيما وصف بأنه من أكثر أوامر التسريح شمولا.

ووفقا لما نشرته الوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت، يقضي الأمر الإداري "بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين"، وذلك اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونقلت الوكالة عن اللواء حسين كورو نائب مدير إدارة القوى البشرية في قوات النظام قوله لقناة محلية إن هذا القرار يعد من أكثر الأوامر الإدارية للتسريح شمولا، ويعكس اهتمام الرئيس بمتابعة أوضاع المقاتلين وتسوية أمورهم، وفق تعبيره.

وأشار كورو إلى أن أوامر التسريح "مرتبطة بالمعطيات والظروف الميدانية على الأرض، مع مراعاة الحفاظ على الجاهزية القتالية".