جزر سليمان ترفض استقبال سفينة أميركية

رفضت جزر سليمان استقبال سفينة دورية أميركية كان من المقرر أن تقوم بزيارة روتينية، في إشارة إلى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وهذا الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادي.

وقال خفر السواحل الأميركي في بيان له أمس الجمعة إنه كان من المقرر أن تقوم سفينة الدورية "أوليفر هنري" بزيارة "روتينية" لجزر سليمان، وأضاف أن "حكومة جزر سليمان لم تستجب لطلب الحكومة الأميركية السماح للسفينة بالتزود بالوقود والمواد الغذائية في هونيارا" عاصمة جزر سليمان.

وأشار البيان إلى أن "وزارة الخارجية على اتصال بحكومة جزر سليمان وتتوقع الموافقة على كل الطلبات المقبلة من حكومة الولايات المتحدة لاستقبال" السفن الأميركية.

يشار إلى أن خفر السواحل تابع للقوات الأميركية يوضع في خدمة وزارة الداخلية في أوقات السلم ويخضع لسلطة وزارة الدفاع في أوقات الحرب.

ولم يحدد خفر السواحل متى وقع الحادث، لكنه نشر صورة للسفينة مؤرخة في 14 أغسطس/آب، موضحا أنها وصلت إلى بابوا غينيا الجديدة، وقال التعليق المرفق بالصورة إن السفينة قدمت من غوام "في إطار دورية باتجاه الجنوب لمساعدة الدول الشريكة على فرض احترام سيادتها والمطالبة بها".

يذكر أن حكومة جزر سليمان وقعت مؤخرا اتفاقا أمنيا مع بكين، وتتخوف دول المنطقة من هذا الاتفاق الذي قد يسمح للصين بالوجود في الجزيرة وإقامة قواعد عسكرية لها هناك.

وشهدت جزر سليمان معركة غوادالكانال، أول هجوم بري كبير شنته الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد اليابان في عام 1942، مما شكل نقطة تحول في حرب المحيط الهادي خلال الحرب العالمية الثانية.