انطلاق أعمال "تيكاد" في تونس.. اليابان تتعهد بضخ 30 مليار دولار في أفريقيا

تعهدت اليابان اليوم السبت بضخ 30 مليار دولار للتنمية في أفريقيا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلال افتتاح مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) الذي انطلقت فعاليته اليوم السبت في تونس.

وفي كلمة له بافتتاح المؤتمر ألقاها عبر الفيديو، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده ستقدم 130 مليون دولار للأمن الغذائي ومساعدات غذائية بقيمة 300 مليون دولار عبر تمويل مشترك مع البنك الأفريقي للتنمية.

وكان كيشيدا يعتزم حضور المؤتمر لكن تعذر عليه ذلك لإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد كيشيدا أن اليابان سوف تنمو مع أفريقيا، مما يجعل نهج طوكيو مختلفا عن نهج الصين، الذي يقول منتقدون إنها تثقل كاهل الدول الفقيرة بديون ضخمة مرتبطة بمشاريع البنية التحتية، وفق وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأضاف رئيس الوزراء أن اليابان سوف تقدم بصفة خاصة قروضا تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقي لتعزيز التنمية الأفريقية المستدامة عن طريق استعادة الصحة المالية.

واستطرد كيشيدا أن اليابان سوف تستثمر قرابة 4 مليارات دولار لدعم أفريقيا لتحقيق النمو الأخضر من خلال التخلص من الكربون ومساعدة أفريقيا على تعزيز القدرة على إنتاج الغذاء وتدريب الأشخاص في قطاع الزراعة كجزء من علاج أزمة الغذاء التي فاقمتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وينتظر أن يشارك 30 رئيس دولة وحكومة في النسخة الثامنة من الندوة المنعقدة اليوم السبت وغدا في عاصمة تونس الساعية أيضا للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تتيحها الشراكة مع اليابان وبقية دول القارة ضمن برامج ثنائية ومتعددة الأطراف.

وقدّرت وسائل إعلام يابانية أن الحدث سيكون بمثابة "رد" من طوكيو على الولايات المتحدة وأوروبا ومنافستها الأبرز الصين التي تعمل بخطى حثيثة على ترسيخ وجودها في أفريقيا لا سيما عبر مشاريع بنى تحتية في إطار مبادرتها "الحزام والطريق".

وتهدف النسخة الحالية من المؤتمر إلى "مناقشة كيفية إنشاء عالم مستدام معا" في "السياق المعقد لجائحة كوفيد-19 والوضع في أوكرانيا".

وتراهن اليابان على تعزيز شراكاتها مع الدول الأفريقية استنادا إلى "نقاط قوتها التي تتمثل في النمو المقترن بالجودة والتركيز على الإنسان"، وفق ما تورد وزارة خارجيتها في تقديمها للندوة على موقعها الإلكتروني.

وتونس هي ثاني دولة أفريقية تستضيف مؤتمر "تيكاد"، بعد كينيا في 2016، ونظمت حكومة اليابان قمة "تيكاد" في نسختها الأولى عام 1993.