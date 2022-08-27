الشرطة الإسرائيلية تزيل جدارية لشيرين أبو عاقلة في باقة الغربية بأراضي الـ48

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الشرطة الإسرائيلية أزالت جدارية للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة في باقة الغربية بأراضي الـ1948.

جاء ذلك بعد قيام الشرطة باقتحام المنزل الذي رسمت عليه الجدارية "وهددت سكانه بمحوها وإلا سيتم تنغيص معيشتهم".

ووصف أهالي باقة الغربية التصرف بـ"الاستفزازي والمهين بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده".

وقالت الرسامة عدن أبو مخ في حديث لوكالة أنباء فلسطين "هذا هو المعنى الحقيقي للعيش تحت احتلال، مجرد عمل فني وجدارية لصحفية شهيدة غطت أحداث فلسطين ووجدت في كل محفل فيها يغيظهم لدرجة محوها، سنعيد رسمها من جديد".

وأضافت "الجميع مدعو لرسم الجدارية من جديد على جدار بيتنا يوم الاثنين الساعة الخامسة".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار الماضي أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية، مما أثار غضبا واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية العربية والدولية.