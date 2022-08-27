الخارجية الأميركية تعلن عن تسوية مع عملاء سابقين متهمين بالتجسس لصالح الإمارات

قالت الخارجية الأميركية إنها توصلت إلى تسوية إدارية مع 3 عملاء سابقين للمخابرات الأميركية متهمين بالتجسس إلكترونيا لصالح الإمارات.

وأضافت الوزارة -في بيان لها أمس الجمعة- أنه بموجب التسوية، سيحظر على هؤلاء العملاء السابقين أي نشاط يتعلق بتصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية لمدة 3 سنوات.

وكان العملاء الثلاثة قد أقروا العام الماضي بالعمل ضمن وحدة سرية سُميت بمشروع "رايفن" (Project Raven) مكّنت الإمارات من التجسس على حكومات وناشطين حقوقيين.

كما أقروا باختراق شبكات حكومية أميركية وتصدير أدوات اختراق سيبراني متطورة، إضافة إلى تقديم خدمات دفاعية غير مصرح بها، منها برمجيات مصممة خصيصا لأغراض استخبارية.