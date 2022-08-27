أصاب هدفا على بعد 100 كيلومتر.. تركيا تختبر بنجاح صاروخ "سيبار" للدفاع الجوي

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية نجاح منظومة الدفاع الصاروخي الجوي طويلة المدى متعددة الطبقات "سيبار" (SIPER) في إصابة هدف على مسافة 100 كيلومتر بدقة عالية.

وذكر رئيس "الصناعات الدفاعية" (تتبع رئاسة الجمهورية) إسماعيل دمير، في تغريدة، أن منظومة سيبار "أحرزت نجاحا يليق بالذكرى السنوية الـ951 لانتصار الأتراك السلاجقة على البيزنطيين في معركة ملاذكرد سنة 1071 ميلادية".

وأشار إلى أن منظومة "سيبار" تواصل الارتفاع (الوصول إلى أهداف أبعد) خطوة تلو الخطوة.

Savunma sanayiimizden Büyük Taarruz ve Malazgirt’in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz #SİPER adım adım yükseliyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km’yi gözüne kestirdiğini gösterdi.@aselsan@roketsan pic.twitter.com/r34CHPEoSB — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 26, 2022

وأكد أن "سيبار" أصابت هدفا بدقة عالية على مسافة 100 كم، وأكملت بذلك مرحلة نجاح جديدة.

وأجري الاختبار للمنظومة بالتعاون مع شركتي أسيلسان وروكيستان التركيتين للصناعات العسكرية في ولاية سينوب المطلة على البحر الأسود، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.

وأوضح المصدر نفسه أن صاروخ "سيبار" يتمتع بأهمية كبيرة من حيث تلبية احتياجات الدفاع الجوي بقدرات محلية، وأشار أنه تم تطوير الصاروخ لحماية المنشآت الإستراتيجية من هجمات العدو في إطار الدفاع الجوي الإقليمي.

ولفتت الوكالة إلى أن شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"توبيتاك" التركية تتولى تنفيذ مشروع الصاروخ بالشراكة فيما بينها، ولفتت إلى أن المنظومة مزودة برادار الإنذار المبكر الذي طورته شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية (ASELSAN).