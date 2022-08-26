وكالة تاس: مضادات سورية دمرت صواريخ وقذائف إسرائيلية استهدفت منشأة في مصياف

نقلت وكالة تاس عن القوات الروسية في سوريا اليوم الجمعة أن "أنظمة دفاع سورية مضادة للطائرات دمرت عددا من الصواريخ والقذائف الإسرائيلية التي استهدفت منشأة في مصياف".

وأضافت الوكالة أن "4 طائرات إسرائيلية أطلقت ما مجموعه 4 صواريخ كروز و16 قنبلة موجهة ضد منشأة في مدينة مصياف" بريف حماة.

ونقلت تاس عن ضابط روسي كبير قوله إن "القوات السورية التي استخدمت أسلحة روسية الصنع مضادة للطائرات أسقطت صاروخين و7 قنابل موجهة"، وأضاف الضابط الروسي أن "الهجوم وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس".

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية نقلت أمس الخميس عن مصدر عسكري قوله "إن مدنيين اثنين أصيبا في عدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس".

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ التي تسببت أيضا في وقوع خسائر مادية واندلاع حرائق.

وشنت إسرائيل مئات الضربات في السنوات الأخيرة ضد ما يُعتقد أنها أهداف إيرانية، لكنها تجنبت في الأغلب قصف المحافظات الساحلية حيث تتركز القواعد العسكرية الرئيسية لروسيا.

وفي منتصف أغسطس/آب الجاري قتل 3 عسكريين وأصيب مثلهم في هجومين إسرائيليين متزامنين جنوبي محافظة طرطوس والعاصمة دمشق، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).