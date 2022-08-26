مصر.. تجديد حبس الصحفي في شبكة الجزيرة أحمد النجدي 45 يوما رغم تدهور صحته

جددت محكمة مصرية حبس الصحفي في قناة الجزيرة مباشر الزميل أحمد النجدي 45 يوما، ليتجاوز 700 يوم بالحبس الاحتياطي، بالرغم من مناشدات عائلته لإخلاء سبيله نظرا لتدهور صحته.

ويشار إلى أن الزميل النجدي قد ناهز السبعين عاما من عمره.

وحصلت الجزيرة على صورة تظهر إصابة قدم الزميل النجدي جراء مرض السكري، في حين ناشدت أسرته الرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام إخلاء سبيله أو نقله لمستشفى خاص على نفقته الخاصة لسوء حالته الصحية وخشية الاضطرار إلى بتر قدمه.

وفي مطلع الشهر الجاري، أصدرت 6 منظمات حقوقية مصرية بيانا أدانت فيه استمرار السلطات المصرية في حبس مجموعة من الصحفيين والمدونين، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.

كما استنكرت ارتكاب السلطات المصرية هذه الانتهاكات بالتزامن مع الدعوة لحوار وطني، يفترض أن يتسع لجميع الآراء الناقدة ويضم كافة الأطياف السياسية المعارضة، ويأتي على خلفية وعود رئاسية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي وليس الزج بمزيد منهم في السجون.