روسيا تستخدمه لتجربة صواريخها.. حلف الناتو يطمح للاستفادة من القطب الشمالي تجاريا وعسكريا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن روسيا تستخدم منطقة القطب الشمالي في تجارب صواريخها فرط الصوتية، وذلك في معرض تأكيده على أهمية تلك المنطقة لأمن الحلف.

وكشف ستولتنبرغ -في مؤتمر صحفي له من كندا- أن روسيا تختبر قدراتها العسكرية وتحلق بطائراتها فوق القطب.

وأشار إلى أن ذوبان الجليد في تلك المنطقة وتأثيره على التغير المناخي يجعلان الشمال الأعلى أهم من أي وقت آخر، مشددا على ضرورة الاستفادة من المنطقة عسكريا واقتصاديا.

وأكد ستولتنبرغ على أهمية الوجود الكندي في هذه المنطقة وتأثيره على أمن أوروبا وحلفائها، مثمنا ما تقوم به كندا لتعزيز قدراتها الدفاعية.