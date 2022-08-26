أعلنت وكالة النقل الجوي الفدرالية الروسية القيود تمديد سريان القيود المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطارا في الجزء الجنوبي والأوسط من البلاد حتى الرابع من سبتمبر/أيلول القادم، حسب وكالة تاس الروسية.

ووفقا للوكالة، فإن الرحلات الجوية مقيدة مؤقتا إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، جيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف، سيمفيروبول وإليستا.

وكانت روسيا أغلقت جزءا من مجالها الجوي الجنوبي والأوسط من البلاد أمام الطائرات المدنية في 24 فبراير/شباط 2022 مع بدء حربها في أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية سلسلة عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على روسيا، لإرغام موسكو على وقف العملية العسكرية في أوكرانيا.