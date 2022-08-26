عاجل | وزير الدفاع التركي: أردوغان تلقى طلبا بشأن تبادل الأسرى بين موسكو وكييف ويمكن أن تكون هناك نتيجة بهذا الشأن

عاجل | وزير الدفاع التركي: اتفاقية الحبوب تسير كما خططنا لها وحتى الآن خرجت 36 سفينة من أوكرانيا

عاجل | وزارة الدفاع التركية: 4 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية ووصول 5 سفن أخرى للتحميل

عاجل | رويترز عن حاكم محافظ زاباروجيا: أوكرانيا بدأت استئناف عمليات مفاعلين بمحطة زابوروجيا النووية