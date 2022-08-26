عاجل | وزير الدفاع التركي: أردوغان تلقى طلبا بشأن تبادل الأسرى بين موسكو وكييف ويمكن أن تكون هناك نتيجة بهذا الشأن
26/8/2022-|آخر تحديث: 26/8/202212:35 PM (مكة المكرمة)
عاجل | وزير الدفاع التركي: أردوغان تلقى طلبا بشأن تبادل الأسرى بين موسكو وكييف ويمكن أن تكون هناك نتيجة بهذا الشأن
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المصدر : الجزيرة