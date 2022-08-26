بعد مضاعفة العزل الانفرادي.. توتر يسود أقسام الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي واستدعاء قوات إضافية

كشف نادي الأسير الفلسطيني أن حالة من التوتر تسود في سجون الاحتلال، وذلك بعد أن أقدمت إدارة السجون الإسرائيلية على فرض عزل مضاعف على الأسرى الفلسطينيين وسحب الكهربائيات من عدة أقسام في عدة سجون.

وأضاف نادي الأسير في بيان إن إدارة السجون استدعت قوات إضافية في عدة سجون واستعانت بالكلاب البوليسية.

من جانبه طالب "حسين الشيخ" أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المؤسسات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى، كما طالب الحكومة الإسرائيلية بالالتزام وتنفيذ كل التفاهمات التي تمت مع الأسرى الفلسطينيين في أبريل/نيسان الماضي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الإسرائيلية حول بيان نادي الأسير حتى الساعة.

ويأتي ذلك عقب خطوات نفذها الأسرى في السجون جراء تراجع إدارة السجون عن تفاهمات سابقة.

وخلال الاثنين الماضي وأول أمس الأربعاء، امتنع المعتقلون عن الخروج إلى الفحص الأمني اليومي الروتيني، وأرجعوا وجبات الطعام، وأمس الخميس اعتصموا في ساحات السجن.

وكانت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال قد أعلنت عن إطلاق حراك تحت شعار "موحدون في وجه السجان"، وذلك ضد قوانين وإجراءات إدارة السجون، والبدء بخطوات حل الهيئات التنظيمية في كافة السجون ومن كافة الفصائل بدءا من الأحد المقبل؛ الأمر الذي يفرض على إدارة السجون مواجهة الأسرى كأفراد، وصولا إلى إضراب مفتوح عن الطعام في سبتمبر/أيلول المقبل في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

ويحتج الأسرى على اعتزام إدارات السجون "فرض إجراءات للتضييق على المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسجون التي يقبعون فيها".