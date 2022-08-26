صديق أم عدو؟.. تروس تتجنب الرد على سؤال بشأن ماكرون

امتنعت المرشحة الأوفر حظا لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة البريطانية، ليز تروس، الخميس عن الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت تعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "صديقا أم عدوا" لبلادها، مكتفية بالقول إنها ستحكم عليه "بناء على أفعاله".

جاء ذلك خلال تجمع انتخابي أمس الخميس نظمه حزب المحافظين في نورويتش جنوب شرق بريطانيا شارك فيه أيضا منافسها الرئيسي في السباق إلى داونينغ ستريت، وزير الاقتصاد السابق ريشي سوناك.

وتشغل تروس (47 عاما) حاليا منصب وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال البريطانية، وهي تطمح إلى الفوز بمفاتيح "10 داونينغ ستريت" خلفا لجونسون الذي استقال في يوليو/تموز.

ويتعيّن على تروس أن تفوز بغالبية أصوات الناشطين المحافظين، البالغ عددهم حوالي 200 ألف شخص، إذا أرادت خلافة جونسون في قيادة حزب المحافظين، وبالتالي في رئاسة الحكومة.

وانتخابات حزب المحافظين لا تزال جارية وستعلن نتائجها في الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل.

ورغم أن هذا التجمع الانتخابي لم يشهد مواجهة مباشرة بين تروس وسوناك، فإنه شكّل مناسبة لتقييم أداء كل منهما، إذ طرحت الصحفية التي أدارت الحوار السؤال نفسه على كلا المرشحين.

وفي حين سارع سوناك إلى الرد على السؤال بإجابة حاسمة بقوله إن ماكرون هو حتما بالنسبة إليه صديق لبريطانيا وليس عدوا لها، أتت إجابة تروس غامضة، إذ قالت إن "الحكم في هذه القضية ما زال قيد المداولة"، وأثار جوابها هذا ضحكا في القاعة بأسرها.

وأضافت "إذا أصبحت رئيسة للوزراء فسأحكم عليه (ماكرون) بناء على أفعاله وليس أقواله"، من دون أن توضح أسباب حذرها الشديد من الرئيس الفرنسي.

وهناك العديد من القضايا الخلافية الحالية بين فرنسا وبريطانيا، ولا سيما تلك المتعلقة بإدارة الملفات المتصلة بمرحلة ما بعد بريكست، بدءا بمصايد الأسماك وانتهاء بإيرلندا الشمالية.

كذلك فإن البلدين، المنضويين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، انتهجا سياستين مختلفتين في مقاربتهما للحرب الروسية على أوكرانيا، ففي حين كان موقف جونسون حازما للغاية في ضرورة التصدي بقوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أتى موقف ماكرون أكثر ليونة، إذ دعا سيد الإليزيه إلى الحفاظ على خط الحوار مع الكرملين.

وخلال التجمع الانتخابي نفسه سُئلت تروس بعد بضع دقائق عن موقفها من فرنسا فيما يتعلق بأمن الطاقة في بلادها، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير مدفوعة من تحليق أسعار الغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وردت بالقول إنه يتعين على الحكومة البريطانية أن تبني محطات حرارية جديدة تعمل بالطاقة النووية، معربة عن أسفها لأن بلدها خسر ريادته في هذا القطاع.

وأضافت "إذا كان الخيار هو الاعتماد إما على فرنسا أو على الصين، فأختار فرنسا". ورد الجمهور في القاعة على جوابها هذا بالتصفيق أيضا.