الرئيس الأذربيجاني يعلن استعادة السيطرة على مدينة لاتشين في قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عودة مدينة لاتشين في إقليم قره باغ وقريتَي زابوخ وسوس إلى سيطرة بلاده.

وقال علييف -في تغريدة عبر تويتر-"الأذربيجانيون عادوا اليوم إلى مدينة لاتشين"، على الحدود مع أرمينيا.

وأشار إلى انتشار القوات المسلحة الأذربيجانية داخل لاتشين، وسيطرتها على قريتَي زابوخ وسوس.

وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أعلنت باكو استعدادها لبسط سيطرتها على المنطقة المسماة "ممر لاتشين" التي تشمل مدينة لاتشين ومحيطها، بموجب الاتفاق الثلاثي المبرم بين باكو وموسكو ويريفان عقب معارك "قره باغ".

وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقعت أذربيجان وروسيا وأرمينيا اتفاقا ثلاثيا أعقب انتصار القوات الأذربيجانية على نظيرتها الأرمينية في إقليم "قره باغ".

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وللاتشين أهمية إستراتيجية، بسبب وقوعها على الطريق الذي يربط ناغورني قره باغ بأرمينيا.