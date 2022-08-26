أدانت التضييقات المتلاحقة.. نقابة الصحفيين التونسيين تتهم السلطات بإقصاء وسائل إعلام من لقاء لوزير خارجية اليابان

نددت نقابة الصحفيين التونسيين بالتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون، وقالت إن وزارة الخارجية منعت ممثلي أغلب وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من حضور اللقاء الإعلامي المشترك الذي عقد اليوم الجمعة بين وزير الخارجية التونسي ونظيره الياباني.

وأدانت النقابة -في بيان- ما وصفتها بسياسة الإقصاء وممارسات التمييز التي تنتهجها المؤسسات الرسمية.

وقالت إن وزارة الخارجية سمحت فقط لوسائل الإعلام العمومية التونسية والوفد الصحفي الياباني بمتابعة اللقاء الإعلامي للوزيرين.

ونددت النقابة بالتضييقات على الصحفيين و"تواتر عمليات المنع والإقصاء التي تمارسها تجاههم الجهات الرسمية وهيئات تنظيم الفعاليات الثقافية"، محملة رئاستي الجمهورية والحكومة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع من تضييق على حرية الإعلام وغياب الضمانات الفعلية لحرية العمل الصحفي وحق الحصول على المعلومة، وفق تعبيرها.

ودعا البيان السلطات الرسمية إلى مراجعة سياساتها الاتصالية، واحترام العمل الصحفي، وتقديم الضمانات الضرورية لحماية حرية الصحافة والتعبير.

وقد وصل وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إلى تونس ممثلا لحكومة بلاده في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8" (8 TICAD) الذي يعقد في العاصمة التونسية هذا العام.