منظمة الصحة العالمية: مليون وفاة بكورونا حول العالم منذ بداية العام

أودى فيروس كورونا بحياة مليون شخص في العالم منذ بداية العام الحالي، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

ودعت المنظمة الحكومات إلى تسريع عمليات التلقيح، في وقت لا يزال فيه ثلث سكان العالم من دون لقاح.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس -في مؤتمر صحفي- "تخطينا المرحلة المأساوية المتمثلة في وفاة مليون شخص بكوفيد-19 منذ بداية العام".

ودعا حكومات الدول إلى مضاعفة جهودها لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بهدف تحصين 70% من السكان.

ويناير/كانون الثاني الماضي، قامت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركاؤهما بإنشاء شراكة لتوفير اللقاح ضد كوفيد-19 بهدف تسهيل توزيع الجرعات في 34 دولة كان مستوى التطعيم فيها أقل من 10%، وتقع جميعها في أفريقيا باستثناء 6 منها.

وأوضح تيدروس أن ثلث سكان العالم لا يزالون غير محصنين، ومن بينهم ثلثا العاملين في مجال الرعاية الصحية، و3 أرباع كبار السن في البلدان منخفضة الدخل.

ووفقا لآخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن جائحة كوفيد-19 أودت بحياة 6,45 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الحالات الأولى نهاية عام 2019 في منطقة ووهان في الصين.