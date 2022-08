وسط توتر مع الصين.. برلمانية أميركية تصل إلى تايوان على متن طائرة عسكرية

وصلت البرلمانية الأميركية مارشا بلاكبيرن العضو في لجنتي التجارة والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ إلى تايوان اليوم الخميس، في ثالث زيارة من نوعها هذا الشهر، في تحد لضغوط من بكين لعدم القيام بمثل هذه الزيارات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة من مطار سونغشان (وسط تايوان) وصول بلاكبيرن على متن طائرة عسكرية أميركية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن بلاكبيرن ستلتقي الرئيسة تساي إنغ ون غدا الجمعة.

وكانت بلاكبيرن (وهي من ولاية تنيسي وتنتمي للحزب الجمهوري) أعربت في وقت سابق هذا الشهر عن دعمها لزيارة بيلوسي إلى تايوان.

وقالت -في تغريدة على تويتر آنذاك- "يجب أن نقف إلى جانب تايوان، وأنا أحيي بيلوسي لأنها لم تخضع لبايدن أو للحزب الشيوعي الصيني".

I just landed in Taiwan to send a message to Beijing — we will not be bullied.



The United States remains steadfast in preserving freedom around the globe, and will not tolerate efforts to undermine our nation and our allies. pic.twitter.com/yVcaYN7yIA

— Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) August 25, 2022