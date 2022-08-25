وزير الخارجية القطري يعرب عن تطلع بلاده إلى اتفاق نووي عادل بين طهران وواشنطن

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن دولة قطر تتطلع للتوصل إلى اتفاق نووي عادل يأخذ في الاعتبار مخاوف جميع الأطراف.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الوزيرين ناقشا -خلال الاتصال الذي جرى اليوم الخميس- العلاقات الثنائية ومستجدات مفاوضات العودة إلى خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى)، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الخارجية القطري خلال الاتصال عن تطلع بلاده إلى توصل إيران والولايات المتحدة إلى "توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ في الاعتبار مخاوف جميع الأطراف"، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الأربعاء أن طهران تسلمت رد واشنطن على النص "النهائي" الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي.

وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن في الثامن من أغسطس/آب الجاري أنه قدم مقترحا نهائيا ويتوقع ردا في غضون "أسابيع قليلة جدا"، وذلك بعد المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة التي جرت بشكل متقطع على مدى 16 شهرا، وتضمنت جولات مكوكية قام بها مسؤولو الاتحاد الأوروبي بين الجانبين.