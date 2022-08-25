قبلت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب كفالة تقدم بها محامي رئيس الوزراء الباكستاني المقال من منصبه عمران خان بمجرد وصوله إلى مجمع القضاء الاتحادي بالعاصمة إسلام آباد.

وقالت المحكمة إنه سيتعين على خان المثول أمامها مجددا بداية سبتمبر/أيلول المقبل.

ويأتي مثول خان أمام المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، لمتابعة النظر في محضر تحقيق فتحته الشرطة ضده بعد أن وجه اتهامات علنية لكل من رئيس شرطة العاصمة ونائبه.

وكان خان قد اتهم المسؤولَين بتعذيب مساعده شهباز غِل المعتقل منذ أسبوعين.

ووجهت الشرطة الباكستانية الاثنين الماضي تهم الإرهاب لعمران خان، الذي يقود مظاهرات شعبية تطالب بتنظيم انتخابات مبكرة، في حين تجمع أنصاره أمام منزله تحسبا لاعتقاله.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) أن تهم الإرهاب الموجهة لعمران خان تتعلق بخطاب ألقاه -السبت الماضي- في العاصمة إسلام آباد، حيث تعهد بمقاضاة ضباط من الشرطة وقاضية، متهما السلطات بتعذيب أحد مساعديه المقربين في أثناء الاعتقال.

وقد انتقد عمران خان سياسات الحكومة الحالية، معتبرا أنها تخدم مصالح أعضائها ومقربيهم وليس مصالح الشعب.

وفي وقت سابق، نقل مراسل الجزيرة عن مصدر مقرب من عمران خان أنه قرّر المثول أمام المحكمة عملا بنصيحة فريقه القانوني، لا سيما أن محضر الشرطة المُشار إليه يستند لقوانين تتعلق بمحاربة الإرهاب يُتهم خان بخرقها، كما أن مبادرته بالمثول أمام المحكمة تحول دون اعتقاله من قبل الشرطة.