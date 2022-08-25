بعد أيام على اغتيال ابنة مقرب من بوتين.. تاس تكشف عن تعرض مسؤول روسي للطعن وموسكو تعلن إحباط عمل تخريبي

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي صباح اليوم الخميس، إحباط عمل "إرهابي" -وفق وصفه- كان يستهدف أهدافا تابعة لأسطول البلطيق في مقاطعة كالينينغراد، في حين أفادت وكالة تاس الروسية بتعرض إيغور كاليابين عضو مجلس حقوق الإنسان وتنمية المجتمع التابع للرئيس الروسي؛ للطعن بآلة حادة من قبل مجهول.

حيث أصدر جهاز الأمن الفدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه أنه "تم اعتقال أحد أنصار تنظيم آزوف (المحظور في روسيا) في كالينينغراد، حيث كان يخطط لشن هجوم إرهابي على أهداف تابعة لأسطول البلطيق". وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف البيان أنه "تم التعرف (على المخطِط)، وهو من السكان المحليين ومواطن روسي من مواليد 1967، ومن أنصار تنظيم آزوف الإرهابي، حيث خطط لأعمال إرهابية وتخريبية بتوجيه من منسقيه في أوكرانيا".

وتابع البيان "تم العثور على عبوة ناسفة بوزن نحو 5 كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" (TNT) في مكان إقامة مجهز، كما تم العثور على مراسلات مع قادة التنظيم الإرهابي آزوف".

طعن إيغور كاليابين

وقد أفادت سابقا وكالة تاس الروسية بتعرض إيغور كاليابين للطعن بآلة حادة ومحاولة خنقه من قبل مجهول.

وذكرت الوكالة أن كاليابين نقل إلى المستشفى في منطقة نيجني نوفغورود بعد الهجوم المذكور، وأنه الآن يرقد في المستشفى ويشتبه في إصابته بارتجاج بالمخ.

وأضافت أنه تم اعتقال منفذ الهجوم، ويخضع حاليا للتحقيق.