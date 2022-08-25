أصيب جندي إسرائيلي أثناء تصدي مقاومين فلسطينيين لقوة من الاحتلال اقتحمت قرية برقين في جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر من صباح اليوم، وأفاد شهود عيان بأن تبادلا لإطلاق النار وقع أيضا في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد شنّت سلسة اقتحامات في مناطق عدة من الضفة الغربية شملت قرى سنجل وسلواد والمزرعة الشرقية في محافظة رام الله، إضافة إلى قريتي برقين وبير الباشا وأماكن في طولكرم، وأخرى قرب الخليل، حيث دهمت العديد من المنازل واعتقلت عددا من ساكنيها بتهمة مقاومة الاحتلال.

وفي هذه الحملات اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاعتقالات تركزت في مناطق جنين والخليل ومخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس وبلدة سلواد شرقي رام الله.