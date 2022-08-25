روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة زاباروجيا وواشنطن تطالب بمنطقة منزوعة السلاح حولها وبعثة دولية تستعد لزيارتها

جددت روسيا اتهامها لأوكرانيا بقصف محيط محطة زاباروجيا النووية، وطالب البيت الأبيض بمنطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في حين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال بعثة للمحطة خلال أيام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية قصفت محيط محطة زاباروجيا 7 مرات، كما قال مجلس الدوما الروسي إن القصف المدفعي الأوكراني للمحطة يهدد بنيتها التحتية وينتهك سلامتها النووية.

وفي أول اتصال بينهما، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو بأن استهداف المحطة من قبل القوات الأوكرانية يمكن أن يتسبب في تعطيل التشغيل الآمن لها.

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيسين الأميركي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالبا في اتصال هاتفي روسيا بإعادة السيطرة على محطة زاباروجيا لأوكرانيا.

وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض أن على روسيا أن توافق على منطقة منزوعة السلاح حول المحطة النووية، وأنه يجب ألا تكون المحطة منطقة حرب أبدا.





وكان عضو مجلس الدوما الروسي نيكولاي نوفيتشكوف قد برر في حديث للجزيرة الاتهامات الروسية لأوكرانيا، وقال إن المحطة النووية تحميها قوات عسكرية روسية، فليس هناك ما يحمل هذه القوات لقصف نفسها.

وأضاف أنه يمكن أن يقوم خبراء بفحص الموقع والتأكد من مصادر إطلاق النار، مشيرا إلى أن بلاده تحمي هذه المحطة وتدافع عن الأمن العالمي، وأنها "لن تسمح لمحطة زاباروجيا أن تتحول إلى تشرنوبل ثانية".

في المقابل، نفى تيموفي ميلوفانوف مستشار الرئيس الأوكراني الاتهامات الروسية ووصفها بالمزاعم الزائفة.

وفي مقابلة على الجزيرة، اتهم ميلوفانوف موسكو بمحاولة فصل المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية.

خط الكهرباء

ونقلت صحيفة "تلغراف" (Telegraph) عن وزارة الدفاع البريطانية أن الدبابات الروسية أصبحت على بُعد 60 مترا من المفاعل الخامس في محطة زاباروجيا.

وأبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن آخر خط منتظم يوفر الكهرباء لمحطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا عاد للعمل مجددا بعد انقطاعه في وقت سابق الخميس.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة -في بيان- إن "أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطة زاباروجيا (أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا) انفصلت مرتين على الأقل عن خط الكهرباء خلال النهار قبل اتصالها به مجددا"، مضيفة أنه لم تتوفر بعد المعلومات عن السبب المباشر لانقطاع التيار الكهربائي.





زيارة المحطة

على صعيد متصل، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لوسائل إعلام فرنسية إن بعثة الوكالة ستتوجه لمحطة زاباروجيا خلال أيام، مشيرا إلى أن مخاطر وقوع حادث نووي في المحطة حقيقية.

وأضاف غروسي أن الأمور وصلت إلى نقطة لا يمكن فيها المخاطرة بحادث نووي، بالإضافة إلى مأساة الحرب.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث في باريس مع غروسي الوضع في محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية.





محطة قطارات

من جهة ثانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 25 شخصا في قصف صاروخي روسي استهدف محطة شابلين للقطارات في مقاطعة دنيبرو (شرقي أوكرانيا).

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 200 عسكري أوكراني في قصف لما قالت إنها احتياطيات للجيش الأوكراني بمحطة شابلين للسكك الحديدية.