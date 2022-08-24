لأول مرة منذ 25 عاما.. السفير الأميركي الجديد يتسلم مهامه بالسودان

أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم اليوم الأربعاء عن تسلم السفير الأميركي جون غودفري منصبه سفيرا للولايات المتحدة الأميركية في السودان.

وقالت السفارة في بيان "وصل السفير جون غودفري اليوم إلى الخرطوم ليكون أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقارب 25 عاما".

وأضافت أن "السفير غودفري وبصفته ممثلا بارزا للحكومة الأميركية سيعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني، ودعم تطلعات الشعب (السوداني) إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي".

I am delighted to arrive in Sudan. I look forward to deepening relations between Americans and Sudanese and to supporting the Sudanese people’s aspirations to freedom, peace, justice, and a transition to democracy. pic.twitter.com/d14Pk9yEfw — John Godfrey (@USAMBSudan) August 24, 2022

وفي عام 1996 أغلقت واشنطن سفارتها لدى السودان بعد أن أدرجته في "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن.

وعينت الخرطوم أول سفير لدى واشنطن في مايو/أيار 2020 بعد شغور المنصب أكثر من 20 عاما، في خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ويعد غودفري أول سفير للولايات المتحدة الأميركية في السودان منذ قطع العلاقات عام 1996، وذلك بعد اتهام واشنطن الخرطوم بأنها دولة راعية للإرهاب.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته شكر رئيس الوزراء السوداني حينها عبد الله حمدوك الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب على توقيعه أمرا تنفيذيا برفع اسم السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض إجراءات استثنائية فرضها عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش.