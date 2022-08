لأول مرة منذ 25 عاما.. السفير الأميركي الجديد يتسلم مهامه بالسودان

أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم اليوم الأربعاء عن تسلم السفير الأميركي جون غودفري منصبه سفيرا للولايات المتحدة الأميركية في السودان.

وقالت السفارة في بيان "وصل السفير جون غودفري اليوم إلى الخرطوم ليكون أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقارب 25 عاما".

وأضافت أن "السفير غودفري وبصفته ممثلا بارزا للحكومة الأميركية سيعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني، ودعم تطلعات الشعب (السوداني) إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي".

I am delighted to arrive in Sudan. I look forward to deepening relations between Americans and Sudanese and to supporting the Sudanese people’s aspirations to freedom, peace, justice, and a transition to democracy. pic.twitter.com/d14Pk9yEfw

— John Godfrey (@USAMBSudan) August 24, 2022