الشيخ تميم يبحث مع شهباز شريف دعم العلاقات القطرية الباكستانية

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الدوحة اليوم الأربعاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مجالات الدفاع والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والرياضة.

وقال الديوان الأميري القطري إن الجانبين بحثا أيضا جهود البلدين في مكافحة الإرهاب، مضيفا أن جهاز قطر للاستثمار يتطلع لاستثمار 3 مليارات دولار في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في باكستان.

من جانبه، أعرب شريف عن حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق التطلعات المشتركة وتطويرها إلى آفاق أرحب ومجالات متعددة.

وجرى خلال جلسة المباحثات مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الجهود التي يبذلها البلدان في مكافحة الإرهاب.