عرف بخطبه التحريضية ضد المسلمين.. الإفراج عن برلماني هندي أساء للنبي الكريم ومظاهرات غاضبة في حيدر آباد

أفرجت محكمة هندية عن برلماني وقيادي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بعد توقيف الشرطة له إثر تصريحات مسيئة للإسلام ولنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت التصريحات عقب أسابيع من تصريحات مماثلة لمسؤولة كبيرة أوقعت البلاد في عاصفة دبلوماسية.

وبعد إعلان المحكمة قرار الإفراج عنه بكفالة، لاستكمال الإجراءات والتحقيقات، شهدت مدينة حيدر آباد مظاهرة منددة بقرار الإفراج، وبتصريحاته المذكورة.

وكان راجا سينغ العضو في حزب بهاراتيا جاناتا الذي عُرف بخطبه التحريضية قد نشر في اليوم نفسه تسجيل فيديو تضمّن تصريحات مهينة ومسيئة للنبي الكريم صلى الله وسلم.

Hyderabad: #Protests take place at #Chanchalguda on Tuesday evening against Raja Singh's remarks #Hyderabad #RajaSingh

وأثارت تصريحات سينغ غضبا في مدينة حيدر آباد الجنوبية حيث تجمع مئات الأشخاص للمطالبة باعتقاله، كما عمّت حالة من الجدل المنصات الهندية بعد نشر الفيديو المسيء.

وإثر ذلك، ألقت الشرطة الهندية القبض على سينغ، كما أعلن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي له البرلماني الهندي إيقاف عضويته، وذلك بسبب محاولته إثارة "الفتنة".

After the #Nampallycourt granted bail to #RajaSingh, massive protest breaks out against Raja Singh near Chanchalguda Jail in #Hyderabad pic.twitter.com/HvECRoLie9

— Aneri Shah (@tweet_aneri) August 23, 2022