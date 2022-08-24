عرف بخطبه التحريضية ضد المسلمين.. الإفراج عن برلماني هندي أساء للنبي الكريم ومظاهرات غاضبة في حيدر آباد

أفرجت محكمة هندية عن برلماني وقيادي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بعد توقيف الشرطة له إثر تصريحات مسيئة للإسلام ولنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت التصريحات عقب أسابيع من تصريحات مماثلة لمسؤولة كبيرة أوقعت البلاد في عاصفة دبلوماسية.

وبعد إعلان المحكمة قرار الإفراج عنه بكفالة، لاستكمال الإجراءات والتحقيقات، شهدت مدينة حيدر آباد مظاهرة منددة بقرار الإفراج، وبتصريحاته المذكورة.

وكان راجا سينغ العضو في حزب بهاراتيا جاناتا الذي عُرف بخطبه التحريضية قد نشر في اليوم نفسه تسجيل فيديو تضمّن تصريحات مهينة ومسيئة للنبي الكريم صلى الله وسلم.

وأثارت تصريحات سينغ غضبا في مدينة حيدر آباد الجنوبية حيث تجمع مئات الأشخاص للمطالبة باعتقاله، كما عمّت حالة من الجدل المنصات الهندية بعد نشر الفيديو المسيء.

وإثر ذلك، ألقت الشرطة الهندية القبض على سينغ، كما أعلن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي له البرلماني الهندي إيقاف عضويته، وذلك بسبب محاولته إثارة "الفتنة".

After the #Nampallycourt granted bail to #RajaSingh, massive protest breaks out against Raja Singh near Chanchalguda Jail in #Hyderabad pic.twitter.com/HvECRoLie9 — Aneri Shah (@tweet_aneri) August 23, 2022

وجاءت تصريحات سينغ في إطار هجوم لاذع على منوّر فاروقي، الممثل الكوميدي المسلم الشهير الذي تعرض للمضايقة والتهديد من قوميين هندوس بسبب محتوى مواضيعه الديني.

وكان فاروقي قدّم عرضا شهد حضورا كبيرا في مدينة حيدر آباد يوم الأحد. وذكر الموقع الإخباري إنديا توداي أن سينغ هدد في وقت سابق بإحراق المكان.

يذكر أن حادثة سينغ تأتي بعد أشهر قليلة من المظاهرات والاشتباكات التي اندلعت في الهند، بسبب تعليقات مشابهة أدلت بها نوبور شارما المتحدثة الرسمية باسم حزب بهاراتيا جاناتا.

पैग़म्बर-मोहम्मद के विरुद्ध पूर्व में की गई विवादित टिप्पणी पर देश भर में गर्माया माहौल अभी पूरी तरह से ठण्डा भी नहीं हो पाया है कि उसी BJP के तेलंगाना से विधायक #RajaSingh ने उसी प्रकार की उत्तेजनात्मक एवं अति-शर्मनाक टिप्पणी कर डाली,मैं ऐसी शर्मनाक टिप्पणी की घोर निंदा करता हूँ — Anil Kumar (@AnilKumarMZN) August 23, 2022

وبرز الجدل في تفاعلات الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ فجاء تعليق أنيل كومار المشرع الهندي السابق على النحو التالي "لم يهدأ الجو المشتعل في جميع أنحاء البلاد تماما بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أُدلي بها ضد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الماضي، والآن ممثل الحزب الحاكم راجا سينغ يعيد التصريحات الاستفزازية والمخزية نفسها، وأنا أدين بشدة هذه التعليقات الشائنة".

من جهة أخرى، دافع الضابط السابق والناشط دي جي فينزارا عن تصريحات سينغ قائلًا "لا ينبغي لحكومات الولايات في الهند أن تستسلم لضغوط الجهاديين في الشوارع، وبدلا من ذلك يجب أن تقف مع مواطنيها مثل راجا سينغ ونوبور شارما الذين يصفون بجرأة الأشياء بأسمائها الحقيقية ويكشفون عن الطبيعة الحقيقية ونوايا الإسلام كجزء من حرية التعبير في الديمقراطية".