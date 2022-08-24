عاجل | قيادي مقرب من مقتدى الصدر: أبواق السلطة تعالت ضد الثورة حين اعتصمنا أمام مجلس القضاء خشية كشف ملفات فسادهم
عاجل | قيادي مقرب من مقتدى الصدر: أبواق السلطة تعالت ضد الثورة حين اعتصمنا أمام مجلس القضاء خشية كشف ملفات فسادهم
عاجل | قيادي مقرب من مقتدى الصدر: سنخطو خطوة مفاجئة أخرى إذا ما قرر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين
عاجل | قيادي مقرب من مقتدى الصدر: تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا والقضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية
عاجل | مقرب من مقتدى الصدر: أكثر ما أزعجهم هو المطالبة بتنحي رئيس مجلس القضاء الذي يعد الداعم الأكبر للإطار التنسيقي
عاجل | مقرب من الصدر: الإطار التنسيقي يعتبر القضاء الحامي الوحيد واستمرار الاعتصام يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة
عاجل | قيادي مقرب من مقتدى الصدر: سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية
عاجل | قيادي مقرب من مقتدى الصدر: ظني أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد تجنبا لاعتصام آخر
عاجل | مقرب من مقتدى الصدر: الفساد طال المؤسسة القضائية ومنذ عشرين عاما والأغلبية مجمعة على ذلك