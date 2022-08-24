الجيش الأميركي يعلن استهداف جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا

قال بيان للقيادة الأميركية الوسطى إنها شنت غارات جوية دقيقة في دير الزور بسوريا بتوجيه من الرئيس جو بايدن، وذلك لاستهداف منشآت البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأشار البيان إلى أن تلك الضربات تهدف إلى الدفاع عن القوات الأميركية وحمايتها من هجمات، مثل تلك التي شنتها الجماعات المدعومة من إيران على عناصر أميركية في 15 أغسطس/آب، حسب تعبير البيان.

وقالت القيادة الأميركية الوسطى إن الرئيس بايدن أعطى توجيهاته لحماية الأفراد الأميركيين والدفاع عنهم، من خلال تعطيل وردع الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران.

وأضافت أن قواتها لا تزال في سوريا لضمان "الهزيمة الدائمة" لتنظيم الدولة الإسلامية.