تهدف لتعزيز الردع والتعامل مع هجمات محتملة.. الجيش الإيراني يبدأ مناورات واسعة لأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة

بدأ الجيش الإيراني اليوم الأربعاء مناورات للطائرات المسيرة تشارك فيها وحدات من القوات البرية والبحرية والجوية ومقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي.

وقال المتحدث باسم المناورات محمود موسوي إن التدريبات ستُجرى على مدى يومين في الأجواء الإيرانية كافة بالإضافة إلى المياه الخليجية وبحر عُمان.

وستشمل اختبار عشرات المسيرات بما فيها الهجومية علی مدى ألف كيلومتر انطلاقا من قواعد للمسيرات بما فيها قواعد تحت الأرض.

وأضاف موسوي أن المناورات تهدف إلى تعزيز قوة الردع واختبار أنظمة التعامل مع أي تغلغل لطائرات مسيرة هجومية داخل البلاد في أي هجمات محتملة.

وقد فرضت واشنطن عقوبات على قطاع المسيرات العسكرية الإيرانية، متهمة طهران بتزويد حلفاء لها في المنطقة بتكنولوجيا تصنيع هذه الطائرات، فضلا عن اتهامات بأن إيران زودت روسيا بالمسيرات في حربها على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو وطهران.