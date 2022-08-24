بينها السجن والغرامة والمنع من القيادة سنة كاملة.. 5 عقوبات بحق زوج الشخصية الثالثة في الولايات المتحدة

أصدرت محكمة حكما بالسجن 5 أيام ودفع 6 آلاف و800 دولار غرامات وتعويضات على زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بعد أن أقرّ بأنه مذنب بسبب القيادة وهو مخمور في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا.

لكن بول بيلوسي (82 عاما) لن يواجه فترة احتجاز أخرى بعد أن أقر القاضي بإمضائه 4 أيام في السجن عقب القبض عليه، وأمر بتأديته خدمة مجتمعية مدتها 8 ساعات عوضا عن اليوم المتبقي، وفقا لمحاميته أماندا بيفنز.

وأعلنت بيفنز الإقرار بالذنب نيابة عن موكلها أمام المحكمة العليا بمقاطعة نابا، واختار بيلوسي عدم المثول أمام المحكمة حيث لم يكن حضوره مطلوبا، وذلك حسب بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في المقاطعة.

وأُلقي القبض على بول بيلوسي، وهو مسؤول تنفيذي بشركة استثمار في رأس المال المخاطر، للاشتباه في قيادته السيارة تحت تأثير الكحول بعد تورطه في حادث تصادم سيارتين في كاليفورنيا في مايو/أيار.

وقالت الشرطة إن سيارته من طراز بورشه اصطدمت بسيارة جيب عندما كان يحاول قطع طريق سريع، على الرغم من أن أحدا لم يصب بجروح خطيرة.

وكانت زوجته نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا والثانية في ترتيب خلافة الرئيس الأميركي بصفتها رئيسة لمجلس النواب، في رود آيلاند وقت وقوع الحادث.

وعلى الرغم من تجنيبه قضاء أي وقت إضافي في السجن، فقد وُضع بول بيلوسي تحت المراقبة 3 سنوات، ومنع من قيادة أي مركبة سنة كاملة ما لم تكن مزودة بجهاز يمنع سائقها من تشغيل السيارة إن لم يقدم عينة تنفس فورية تكشف أنه ليس تحت تأثير الكحول.

وذكر مكتب المدعي العام بالمقاطعة أيضا أنه إلى جانب العقوبات التي فرضها القاضي، يمكن أيضا لسلطات الولاية تعليق رخصة قيادة بول بيلوسي عامًا بسبب إدانته.