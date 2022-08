عودة للمدارس بلا حجاب.. طرد طالبة مسلمة بأميركا في أول يوم دراسي وتضامن واسع معها

تواصل التفاعل على منصات التواصل مع قصة طالبة مسلمة طردت بسبب ارتدائها الحجاب، من الصف الدراسي في أول أيام العودة للمدارس بمدينة مالدن في ولاية ماساشوستس الأميركية، في وقت تصاعد فيه التنديد بالحادثة وسط تعاطف رسمي وشعبي واسعين.

ونشرت "داليا. ز" وهي من أقرباء الطالبة يوم الجمعة الماضي، منشورا قالت فيه "الآن هو أول يوم دراسي لأفنان في المدرسة بالحجاب، وقد تم إرسالها إلى المكتب لعدم امتثالها للزي الرسمي، وبعد أن عادت إلى المنزل كانت تبكي وفي حالة نفسية مروعة كما رفضت الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى".

.@CAIRMass said its lawyers are representing the family involved in this recent incident. "We are all justifiably concerned about this young student and want to make sure that she is safe, and that her religious rights are respected…" @DakotaAntelmanhttps://t.co/DQvk0UxLIk

— Ibrahim Hooper (@ibrahimhooper) August 21, 2022