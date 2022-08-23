حريق هائل في أستديو تصوير بمحافظة الجيزة

تحاول فرق الدفاع المدني في مصر السيطرة على حريق هائل اندلع مساء أمس الثلاثاء في أحد أستديوهات التصوير في قرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وقال شهود عيان إن النيران اندلعت في البداية داخل أستديو حارة العدلية لتصوير المسلسلات، قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى المنطقة المحيطة التي تحوي مساحة شاسعة من الأشجار والنخيل.

اندلاع حريق هائل في أحد أستوديوهات التصوير بطريق شبرامنت بمنطقة أبوالنمرس بالجيزة والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه pic.twitter.com/xYManGdtff — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 23, 2022

وكتب المخرج فارس حسام على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك قائلا "أنا بصور في شبرامنت وحارة العادلية كلها ولعت يا جماعة ناااار فظيعة محدش يروح هناك دلوقتي نهائي، ولو في حد قريب يبعد من المكان فورا، النار رهيبة".

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة استعانت بخزاني مياه إستراتيجيين، سعة كل منهما 35 طنًا، لمحاصرة النيران في أستوديوهات شبرامنت.

من جانبها، أكدت محافظة الجيزة أن قوات الأمن تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على حريق بأحد الأستديوهات على مساحة تقدر بخمسة فدانات بمنطقة شبرامنت.

وأضافت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات، مؤكدة أن 10 سيارات إطفاء تحاول إخماده.