مسؤول سابق في تويتر يفضح نقاط ضعف نظام الحماية والخطر على المستخدمين

اتهم مسؤول سابق في شركة "تويتر" منصة التواصل الاجتماعي بالكذب وإخفاء نقاط الضعف في نظام الحماية وكشف الحسابات المزيفة، متحدثا عما أسماها "إخفاقات خطيرة وصادمة وتهديدات للأمن القومي" الأميركي.

وجاءت هذه الاتهامات في وثيقة من 84 صفحة أرسلت الشهر الماضي إلى هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الأميركية (SEC) ووزارة العدل الأميركية (DOJ) وهيئة المنافسة الأميركية (FTC) وكشفتها اليوم الثلاثاء صحيفة "واشنطن بوست" و"سي إن إن".

وندد بيتر زاتكو المدير التنفيذي السابق في تويتر بما قال إنها "إخفاقات خطيرة وصادمة وتجاهل متعمد وتهديدات للأمن القومي والديمقراطية"، مؤكدا أن الشركة تسمح لعدد كبير للغاية من الأشخاص بالوصول إلى الضوابط المركزية للمنصة وبعض المعلومات الحساسة.

وزعم زاتكو أن المديرين التنفيذيين في تويتر قاموا بتضليل مجلس إدارة الشركة والجهات التنظيمية الأميركية بشأن أوجه القصور الأمنية في الشركة، كما قال إن تويتر عرضة للتدخل الأجنبي والتجسس والقرصنة.

وفي الشكوى، تحدث زاتكو عن خوادم قديمة جدا وبرامج تتعرض بسهولة للقرصنة وعن مساع للمديرين التنفيذيين في تويتر لإخفاء عدد محاولات القرصنة عن السلطات الأميركية وكذلك أعضاء مجلس الإدارة. كما أكد أن الشركة كانت تعطي الأولوية لزيادة عدد مستخدميها على حساب مكافحة البريد العشوائي.

وفي تعليق لها على هذه الاتهامات، أكدت شركة تويتر في بيان أن "الأمن وحماية البيانات من بين أولوياتها، وبالنسبة لها، فإن الشكوى تتضمن تناقضات ومعلومات غير دقيقة".

واتهمت تويتر أيضا المسؤول السابق بأنه انتهازي ويهدف إلى "المساس بتويتر وزبائنها ومساهميها".