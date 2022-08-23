هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في الولايات المتحدة بسبب ماكينة قهوة

أجبرت ماكينة قهوة معطلة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" (Lufthansa) كانت في رحلة من ولاية نيوجيرسي إلى فرانكفورت على الهبوط بشكل مفاجئ في بوسطن حسبما ذكرت شركة الطيران.

ولوحظت رائحة احتراق في مطبخ الدرجة الأولى فيما كانت الطائرة في طريقها لوجهتها الليلة الماضية.

وقرر الطيار الهبوط في بوسطن نظرا لعدم اتضاح مصدر الرائحة في البداية. وقال المتحدث باسم "لوفتهانزا" "إن الأمان يأتي دوما على رأس الأولويات"، وبعد هبوط الطائرة فحصها الفنيون الذين اكتشفوا العطل في الماكينة وأصلحوه.