وزير الدفاع التركي يلمح لاحتمال إجراء مناورات عسكرية مع مصر

رجح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إجراء مناورات مشتركة مع مصر في حال تحقيق تقدم في المحادثات مع القاهرة وبلوغ علاقات البلدين "نقطة معينة".

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع للحكومة أمس الاثنين، بخصوص احتمال قيام القوات التركية بعملية عسكرية جديدة في الشمال السوري.

وفي سؤال عما إذا كانت المناورات التي أجرتها مصر مع اليونان تزعج تركيا أم لا، قال أكار إن "المناورات المشتركة لا تعني التحالف، تركيا أيضا أجرت عشرات المناورات العام الماضي بمشاركة دول عديدة، لذا فمن الممكن إجراء مناورات مشتركة وهذا أمر طبيعي".

وأضاف في هذا السياق "عندما نحقق تقدما في المحادثات مع مصر وتصل علاقاتنا معها إلى نقطة معينة، يمكننا نحن أيضا أن نجري مع القاهرة مناورات عسكرية مستقبلا، المهم هو الحفاظ على مصالح البلدان وإرساء السلام في المنطقة".

وأعلن الجيش المصري الأحد الماضي انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة السعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلا عن دول أخرى بصفة مراقب.





وبدأت مصر وتركيا منذ أشهر إعادة العلاقات المتأزمة منذ 2013، وعقدتا جولتين من المحادثات، لكن بقي العديد من الملفات حجر عثرة أمام مسار استئناف العلاقات.

ورغم الخلاف السياسي خلال السنوات الماضية بين تركيا ومصر فإن قيمة التبادلات التجارية بينهما تقترب من 5 مليارات دولار سنويا.

الشمال السوري

وفي شأن آخر، جدد الوزير التركي تأكيد ما أسماه حق بلاده في تنفيذ عمليات عسكرية خارج البلاد للدفاع عن أمن حدودها بموجب القانون الدولي.

وقال إن "تركيا فعلت ما يلزم وستفعل ما يجب عندما يحين الأوان بغض النظر عمن يقف وراء التنظيمات الإرهابية أو أمامها. من المهم بالنسبة لنا حماية حقوق ومصالح بلدنا".

وردا على سؤال عما إذا كانت المحادثات مع النظام السوري ستبدأ أم لا، قال أكار إن الرئيس رجب طيب أردوغان والوزراء المعنيين أدلوا بتصريحات حول هذا الموضوع، مبينا أن المحادثات عملية مرتبطة بالظروف والأوضاع.

وأضاف أن "العملية العسكرية في الشمال السوري تجري فعليا، كل شيء له مكان وزمان وله تكتيكات وتقنيات وهندسة".

وأكد أن هدف القوات التركية من عملياتها الخارجية هو القضاء على التنظيمات الإرهابية فقط.

وفي ما يخص ملف شراء تركيا مقاتلات "إف-16″، قال أكار إن المحادثات بهذا الشأن مع واشنطن تسير بشكل إيجابي.