فيضانات السودان.. 83 قتيلا وتضامن واسع ومساعدات للمتضررين

أعلن السودان أن عدد ضحايا السيول بلغ 83 قتيلا، في وقت تواصل فيه عدة دول إرسال المساعدات لإغاثة المنكوبين، مع إعلان حالة الطوارئ في 6 ولايات.

وأكد المجلس القومي للدفاع المدني في السودان أن عدد الوفيات بسبب الأمطار والسيول في البلاد ارتفع إلى 83 منذ الشهر الماضي، فضلاً عن انهيار 18 ألف منزل كليا و25 ألف منزل جزئيا في كل أنحاء السودان.

وقال وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت، في مقابلة مع الجزيرة، إن تكلفة الفيضانات عالية، وإن الإستراتيجية الحكومية تركز في مرحلتها الأولى على الوصول للمتضررين لتقديم المعونات الأولية لهم، ثم في مرحلة لاحقة توطينهم في مناطق بعيدة عن السيول.

وأضاف الوزير أن وزارة الري تشدد على أن تجنب ما حدث في المناقل لم يكن ممكنا، وأن هناك خطة لاحتواء كارثة الفيضانات وإغاثة المواطنين وتهدئة الأوضاع.

وأول أمس الأحد، أعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الطوارئ في 6 ولايات، وهي نهر النيل (ِشمال) والجزيرة (وسط)، والنيل الأبيض وغرب كردفان (جنوب) وجنوب دارفور (غرب) وكسلا (شرق).

دعم دولي

من جهة أخرى، أعلنت عدة دول دعمها وتضامنها مع السودان، إذ شارك السفير القطري لدى السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي أمس الاثنين في وصول أولى المساعدات القطرية إلى منطقة المناقل بولاية الجزيرة وسط البلاد.

وقال الكبيسي إنه تم توزيع 500 خيمة و50 طنا من المواد الغذائية، مؤكدا أن شحنات المساعدات ستتوافد للمتضرّرين خلال الأيام المقبلة ضمن جسر جوي قطري.

وسبق أن وصلت شحنات مساعدات أخرى يومي الأحد والخميس الماضيين من قطر، إذ تم توزيعها في الخرطوم وولاية نهر النيل شمالي السودان.

كما وجّه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتسيير جسر جوّي عاجل لنقل مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضرّرين، في حين أعربت وزارة الخارجية السعودية عن مواساتها لما تعرّضت له السودان من أمطار وسيول.

من جانبه، أعرب رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت عن مواساة بلاده للسودان، وذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ومستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك في الخرطوم.

وأعربت إثيوبيا أمس الاثنين عن تعازيها لأسر ضحايا الفيضانات، كما أعلن سفراء المجموعة الآسيوية والمجموعة الأفريقية وممثلو المنظمات الدولية والحكومية في السودان عن تضامنهم خلال لقائهم وكيل وزارة الخارجية السودانية دفع الله الحاج.