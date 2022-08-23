عدد قياسي من المهاجرين يعبرون بحر المانش في يوم واحد باتجاه بريطانيا

سجل عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا بحر المانش من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة رقما قياسيا قارب 1300 مهاجر في يوم واحد، رغم خطط الحكومة البريطانية المحافظة لمعالجة هذه المشكلة.

وفي وقت تستعد فيه المملكة المتحدة لوصول رئيس جديد للوزراء، يُذكّر هذا الرقم القياسي الجديد بارتفاع عدد عمليات العبور الخطرة جدًّا في إحدى أكثر الطرق البحرية ازدحامًا في العالم، وهو مستوى مستقرّ منذ عام 2018، في ظلّ تشديد الرقابة على مرفأ كاليه في فرنسا ونفق المانش.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأنه تم رصد عبور نحو 1295 شخصًا أمس الاثنين، وهو عدد يتجاوز آخر رقم قياسي سُجّل في يوم واحد وبلغ 1185 مهاجرا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبثّت وسائل الإعلام البريطانية صور العديد من المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم وإعادتهم إلى ميناء دوفر، ومنهم أطفال، في ظلّ أحوال جوية جيدة.

ولفت بيار روك الناشط في منظمة "أوبيرج دي ميغران" (غير الحكومية) التي تساعد المهاجرين في كاليه إلى أن الرقم القياسي الذي سُجّل أمس الاثنين "سببه الظروف الجوية التي تعد مثالية للعبور في الوقت الحالي".

واعتبر رئيس منظمة "سلام" لمساعدة المهاجرين جان كلود لونوار أن أعداد المهاجرين الذين يعبرون المانش ترتفع "عندما ينقطع الهواء" و"الوضع سيكون كذلك طيلة هذا الأسبوع".

وحتى الآن، تم تسجيل عبور 22 ألفا و670 شخصًا هذا العام، وهو ما يقارب ضعف العدد المسجّل في الفترة ذاتها من عام 2021.

وجاء في تقرير برلماني بريطاني مؤخرًا أن العدد الإجمالي قد يصل إلى 60 ألف شخص هذا العام رغم الوعود المتكررة من حكومة المحافظين البريطانية التي جعلت الموضوع أولوية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتدفع ملايين الجنيهات إلى فرنسا لمساعدتها في تعزيز مراقبة السواحل وتزيد الإجراءات لتشديد استقبال المهاجرين.