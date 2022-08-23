نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن هناك حوارا يجري بين أجهزة المخابرات السورية والتركية، وأضاف أنه ليست لدى أنقرة شروط مسبقة لإجراء محادثات مع حكومة دمشق، لكنه رأى أن الحوار يجب أن يكون هادفا.

وأوضح الوزير التركي أنه لم يتم التخطيط لاجتماع في شنغهاي مع حكومة دمشق، ورئيس النظام السوري بشار الأسد ليس مدعوا.

وقال جاويش أوغلو "لا يمكن أن يكون هناك شرط للحوار، لكن ما الهدف من هذه الاتصالات؟ البلاد تحتاج إلى التطهير من الإرهابيين… الناس بحاجة للعودة". وتابع "لا شروط للحوار، لكن ما الهدف منه؟ من الضروري أن تكون له أهداف".

وردا على سؤال الأسبوع الماضي بشأن احتمال إجراء محادثات مع دمشق، نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه لا يمكن قطع الدبلوماسية بين الدول بالكامل، وإن هناك "حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات مع سوريا".

ودعمت أنقرة مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالأسد وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في بداية الصراع المستمر منذ 11 عاما. لكن التدخل الروسي ساعد نظام الأسد على تراجع فصائل المعارضة والسيطرة على مناطق في إدلب وحلب شمالي سوريا.

وقال الرئيس التركي -في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري- إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اقترح أن تتعاون تركيا مع حكومة دمشق -المدعومة من موسكو- في مواجهة ما وصفها بأعمال العنف على حدودهما المشتركة.

وأنذر أردوغان بأن تركيا يمكن أن تتوغل عسكريا مرة أخرى شمالي سوريا، لاستهداف مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية وإقامة "منطقة آمنة" يمكن أن يعود إليها، حسبما تقول أنقرة، بعض من نحو 3.6 ملايين لاجئ سوري تستضيفهم تركيا حاليا.